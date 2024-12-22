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Судно Gam Express с моряками из Сирии и Египта ошвартовали у причала в Керчи

Судно Gam Express с моряками из Сирии и Египта ошвартовали у причала в Керчи

Судно Gam Express с экипажем из Сирии и Египта ошвартовано у причала в Керчи для безопасной стоянки судна, экипаж снабжён всем необходимым, сообщила в воскресенье, 22 декабря, пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

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