Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться

Это что, шар под завоз чурок? Займись уже делом по своему назначению. Арбидол против больных уже продвигала, теперь за демографию взялась? Хуже всего идиот у власти.

Сергей Андросов

Для справки:В возрасте до 30 лет на 1 тыс. мужчин в среднем приходится 948 женщин. В категории от 50 до 54 лет на 1 тыс. мужчин приходится 1 124 женщины. В категории 70+ — 2 157 женщин на 1 1000 мужчин.