Число женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации будет снижаться. Об этом сообщила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться
Комментарии
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Сергей Андросов
Это что, шар под завоз чурок? Займись уже делом по своему назначению. Арбидол против больных уже продвигала, теперь за демографию взялась? Хуже всего идиот у власти.
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Сергей Андросов
Для справки:В возрасте до 30 лет на 1 тыс. мужчин в среднем приходится 948 женщин. В категории от 50 до 54 лет на 1 тыс. мужчин приходится 1 124 женщины. В категории 70+ — 2 157 женщин на 1 1000 мужчин.
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