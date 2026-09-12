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25 моментов, которые жизнь подкидывает нам, когда мы начинаем чуть внимательнее смотреть по сторонам

25 моментов, которые жизнь подкидывает нам, когда мы начинаем чуть внимательнее смотреть по сторонам

Жизнь очень похожа на фокусника. Стоит отвернуться, и вот уже один носок исчез в недрах стиральной машины, за ним потянулась целая вереница, и в итоге толпу текстильных заговорщиков удалось обнаружить, только разобрав домашнюю прачку.

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