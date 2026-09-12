25 моментов, которые жизнь подкидывает нам, когда мы начинаем чуть внимательнее смотреть по сторонам

Жизнь очень похожа на фокусника. Стоит отвернуться, и вот уже один носок исчез в недрах стиральной машины, за ним потянулась целая вереница, и в итоге толпу текстильных заговорщиков удалось обнаружить, только разобрав домашнюю прачку.