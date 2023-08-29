Знаете, вчера наткнулся в интернете на любопытное обсуждение - "можно ли взломать МКС?". Самое интересное заключается в том, что это самое обсуждение инициировал пользователь с указанием места положения -Georgia, USA.
Почему американцы не позволили нашей станции сесть на Луну и почему разрешили это сделать Индии
Комментарии
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М
ММ
Лгут как дышат! Может Вам еще пробирку с иракскими бактериями напомнить, которой тряс в ООН американец? Или о том, как Донецк 8 лет обстреливали "ополченцы"? Даже то, что пиндосы не знали о воздействии невесомости на организмы человека много лет, и их астронавты скакали как козлики после полетов, а наши лежали в прединфарктном состоянии, говорит о многом. Да, рекомендую неделю походить в памперсе, как астронавты, потом расскажете, каково это, почувствовать себя астронавтом?
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