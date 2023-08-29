Почему американцы не позволили нашей станции сесть на Луну и почему разрешили это сделать Индии

М

ММ

Лгут как дышат! Может Вам еще пробирку с иракскими бактериями напомнить, которой тряс в ООН американец? Или о том, как Донецк 8 лет обстреливали "ополченцы"? Даже то, что пиндосы не знали о воздействии невесомости на организмы человека много лет, и их астронавты скакали как козлики после полетов, а наши лежали в прединфарктном состоянии, говорит о многом. Да, рекомендую неделю походить в памперсе, как астронавты, потом расскажете, каково это, почувствовать себя астронавтом?