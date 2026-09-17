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Московский комсомолец в Израиле

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Магия кавказских ковров: в Москве откроется выставка художника Альберта Рафиева

Магия кавказских ковров: в Москве откроется выставка художника Альберта Рафиева

 С 22 по 30 сентября 2026 года в «Доме народов России» пройдёт уникальная персональная выставка художника, дизайнера и коллекционера Альберта Рафиева «Магия ковроделия» .

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