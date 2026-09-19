ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам Украины

Этой ночью ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам, портам Украины, объектам транспортной инфраструктуры.
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