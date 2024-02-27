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В Запорожской области предотвратили теракт с аналогом боевого отравляющего вещества

В Запорожской области предотвратили теракт с аналогом боевого отравляющего вещества

Изъяты препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. Российские силовики объявили о предотвращении теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.

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Арлег Сварогов
Производное лизергиновой кислоты-галюциноген
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18 час.
Арлег Сварогов
Не хрен народ пугать
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18 час.

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