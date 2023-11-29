«Она мне симпатична», — Авербух о том, почему заступился за Медведеву перед Загитовой

Казалось бы, в мире спорта не может быть столько интриг и недосказанности, как в шоу-бизнесе, где ежедневно звезды борются за первенство, выливают друг на друга ушаты грязи и стараются потопить репутацию конкурентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии