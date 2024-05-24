Пентагон заказал два ракетных фрегата у компании Marinette Marine за 1 млрд долларов

Власти США объявили о заключении контракта с корпорацией Marinette Marine Corporation на разработку и строительство двух ракетных фрегатов класса Constellation общим объемом более миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
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