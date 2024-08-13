Брак Елизаветы II и принца Филиппа заслуженно считался одним из самых крепких и счастливых среди монарших особ.

Принцесса Елизавета за год до свадьбы с ФилиппомВ июле 1939 года король Георг VI и королева Елизавета пригласили 18-летнего Филиппа сопровождать своих дочерей во время посещения Королевского военно-морского колледжа.
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