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Мбаппе о сборной Франции: «Если не победишь – тебя уничтожат. Расслабиться можно только в одном случае – выиграть ЧМ. У нас сплоченная команда»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался касательно настроя команды на фоне выхода в полуфинал ЧМ-2026 .

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