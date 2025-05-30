Раскольники ПЦУ совершили рейдерский захват православного Свято-Ильинского храма

www.globallookpress.com/Elena Mayorova/Global Look Press Сторонники раскольнической Православной церкви Украины совершила рейдерский захват Свято-Ильинского храма канонической Украинской православной церкви в буковинском селе Заболотье 30 мая.
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