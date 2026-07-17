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Царьград

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Британский школьник погиб во время школьной поездки в страну Африки

Британский школьник погиб во время школьной поездки в страну Африки

17-летний подросток путешествовал вместе с одноклассниками. Его тело было обнаружено водолазами.Трагедия произошла 14 июля в курортном городе Манки-Бей, который находится в Малави – государстве в Юго-Восточной Африке.

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