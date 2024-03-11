Глава Airbus Фори: Европа не готова конфликту с РФ и президентству Трампа

Исполнительный директор крупнейшей в Европе аэрокосмической и оборонной компании Гийом Фори заявил, что Европа не готова к таким существенным потрясениям, как военный конфликт с РФ или президентство бывшего американского лидера Дональда Трампа, который, как предполагается, намерен вывести США из НАТО.