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Китай обвинил Филиппины в столкновении с катером КНР в Южно-Китайском море

Китай обвинил Филиппины в столкновении с катером КНР в Южно-Китайском море

Управление морской полиции КНР 10 декабря, согласно сообщению на сайте ведомства, обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

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