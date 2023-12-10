Китай обвинил Филиппины в столкновении с катером КНР в Южно-Китайском море

Управление морской полиции КНР 10 декабря, согласно сообщению на сайте ведомства, обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии