Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя защитниками

Совсем недавно завершился сезон 2023/24, но уже сейчас «Арсенал» готовится к старту сезона нового. Красно-желтые цвета продолжат защищать три игрока обороны, один из них на протяжении прошлого чемпионата входил в основную обойму.
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