Это новости!

45 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...По сло­вам Фила Мил­ле­ра, жур­на­ли­ста запад­ных СМИ, бри­тан­ская раз­вед­ка пред­ска­за­ла теку­щую ситу­а­ци...Когда завершится ...
  • Meerflieger
    "...Однако это не критично, вполне реальная цель без катастрофических последствий для людей и бизнеса..."(с)   Вот ве...А ведь справилась...

Путину бросила вызов могущественная группировка внутри России — Кедми

Путину бросила вызов могущественная группировка внутри России — Кедми

На днях состоялось совещание правительства под председательством президента России Владимира Путина, в ходе которого глава государства дал чиновникам поручение установить причины резкого ослабления рубля, произошедшее за последние пару месяцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх