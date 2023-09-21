Путину бросила вызов могущественная группировка внутри России — Кедми

На днях состоялось совещание правительства под председательством президента России Владимира Путина, в ходе которого глава государства дал чиновникам поручение установить причины резкого ослабления рубля, произошедшее за последние пару месяцев.
На днях состоялось совещание правительства под председательством президента России Владимира Путина, в ходе которого глава государства дал чиновникам поручение установить причины резкого ослабления рубля, произошедшее за последние пару месяцев.
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