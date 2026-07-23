В Бийске кипит благоустройство Петровского бульвара: как он изменится

В Бийске уже заметны изменения на Петровском бульваре: частично уложена пешеходная плитка, вырисовывается силуэт будущего амфитеатра и появилось несколько массивных бетонных клумб, которые вскоре станут еще и удобными лавочками.
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