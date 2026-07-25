В калужской деревне пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер

Пропавший в Калуге 73-летний Алексей Леонов нуждается в медицинской помощи, очевидцев просят сообщать в «ЛизаАлерт» или по номеру 11273-летний Алексей Леонов из деревни Животинки в городской черте Калуги пропал 24 июля.