В калужской деревне пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер

Пропавший в Калуге 73-летний Алексей Леонов нуждается в медицинской помощи, очевидцев просят сообщать в «ЛизаАлерт» или по номеру 11273-летний Алексей Леонов из деревни Животинки в городской черте Калуги пропал 24 июля.
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