Путин перечислил задачи, стоящие перед органами внутренних дел

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. К сотрудникам МВД в их профессиональный праздник к обратился президент России, в своем видеопоздравлении он описал основные задачи ведомства и ожидания граждан от работы правоохранителей.
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