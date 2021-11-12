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Замглавы администрации Лукашенко: Евросоюзу нужно начать вести диалог с Белоруссией

Замглавы администрации Лукашенко: Евросоюзу нужно начать вести диалог с Белоруссией

Минск, 12 ноября. Переговоры по дорожной карте могут помочь в ситуации с миграционным кризисом. Лидерам Евросоюза нужно начать вести диалог с Белоруссией, заявила на местном телевидении замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.

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