Замглавы администрации Лукашенко: Евросоюзу нужно начать вести диалог с Белоруссией

Минск, 12 ноября. Переговоры по дорожной карте могут помочь в ситуации с миграционным кризисом. Лидерам Евросоюза нужно начать вести диалог с Белоруссией, заявила на местном телевидении замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.