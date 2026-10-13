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Владимирские новости

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Суд арестовал четверых обвиняемых в жестоком убийстве девушки под Судогдой

Суд арестовал четверых обвиняемых в жестоком убийстве девушки под Судогдой

Обвиняемых в жестоком убийстве 21-летней девушки под Судогдой заключили под стражу. Об этом «Владимирским новостям» сообщили в Следственном комитете».

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