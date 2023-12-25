Перечень страховых случаев по ОСАГО предлагают расширить

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается расширить перечень страховых случаев по ОСАГО. Об этом 25 декабря в своем аккаунте в соцсетях написал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).