Всё население 18-ти миллионного Эквадора осталось без света

Целая страна в один момент осталась без энергоснабжения после аварии на ЛЭП.Министр общественных работ Эквадора Роберто Луке сообщил о поломке электросетей, вызывавшей каскадное отключение света во всей 18-ти миллионной стране.
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