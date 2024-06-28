Смоленскую область атаковали украинские БПЛА в четвертый раз за неделю

Девять дронов-камикадзе были запущены со стороны Украины на Смоленскую область, о пресечении попытки атаки сообщил губернатор Василий Анохин: «Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии