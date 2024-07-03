воленным из-за ликвидации компании беременным уравняют пособие с прожиточным минимумом

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией компании беременные женщины будут получать пособие в сумме не ниже размера регионального прожиточного минимума.
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