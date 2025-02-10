Зима-2024/25 вошла в топ-3 самых теплых за 100 лет в Новосибирске

В ноябре среднемесячная температура превысила норму на 1 – 4 градуса, в декабре на 2 – 6, в январе средняя температура составила минус 8…13 градусов, что характерно для ноября, превышение среднемноголетних значений достигло 3…9 градусов.
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