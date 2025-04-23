Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов* признался в том, что армии стран Евросоюза не смогут противостоять российским вооруженным силам.
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