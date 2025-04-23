Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-сотрудник СИБ: Буданов* признался, что войска ЕС не справятся с российской армией

Экс-сотрудник СИБ: Буданов* признался, что войска ЕС не справятся с российской армией

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов* признался в том, что армии стран Евросоюза не смогут противостоять российским вооруженным силам.

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