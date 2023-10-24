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  • Владимир
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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«Кончилась любовь, кончилось все», — Галкин* признал на концерте, что Пугачева ушла от него с детьми

«Кончилась любовь, кончилось все», — Галкин* признал на концерте, что Пугачева ушла от него с детьми

Максим Галкин* поражает даже оставшихся своих поклонников, которые были уверены в его обеспокоенностью за народ Израиля, однако, даже после обещаний помогать стране и быть ей верным юморист укатил в концертный тур, где продолжает весело проводить время и шутить, несмотря на тяжелое положение его новой родины.

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