«Кончилась любовь, кончилось все», — Галкин* признал на концерте, что Пугачева ушла от него с детьми

Максим Галкин* поражает даже оставшихся своих поклонников, которые были уверены в его обеспокоенностью за народ Израиля, однако, даже после обещаний помогать стране и быть ей верным юморист укатил в концертный тур, где продолжает весело проводить время и шутить, несмотря на тяжелое положение его новой родины.