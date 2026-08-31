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Same like es ??

Same like es ??

Same like es ?? E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! sequelll Here is a similar situation as on 500, but here I like the way the momentum looks for longs better.

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