За гранью!: Женщина-автоподставщица толкает коляску с ребёнком в проезжающую машину! А потом появляется её «муж» (новая схема)

Жажда наживы не останавливает бессовестных людей ни перед чем и, ради денег они готовы рисковать даже жизнью маленького ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Били палками за ...
- 57 «паровозов» от...
- "Врачебная этика"...
Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? У них ни мозгов ни сердца нет. Сажать гадов на пожизненное, а еще лучше расстреливать без суда и следствия чтоб другим не повадно было. Сволочи...
Сначала надо отрезать, чтобы не дëргалось, а потом разбираться, что отрезали. Вроде бы уже достаточно фактов, чтобы открыть следствие по целому букету статей, включая сюда и введение в опасность ребенка.