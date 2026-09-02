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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За гранью!: Женщина-автоподставщица толкает коляску с ребёнком в проезжающую машину! А потом появляется её «муж» (новая схема)

За гранью!: Женщина-автоподставщица толкает коляску с ребёнком в проезжающую машину! А потом появляется её «муж» (новая схема)

Жажда наживы не останавливает бессовестных людей ни перед чем и, ради денег они готовы рисковать даже жизнью маленького ребёнка.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Нина Зимина
Нина Зимина

Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? У них ни мозгов ни сердца нет. Сажать гадов на пожизненное, а еще лучше расстреливать без суда и следствия чтоб другим не повадно было. Сволочи...

Профиль пользователя Daddy Bo
Daddy Bo

Сначала надо отрезать, чтобы не дëргалось, а потом разбираться, что отрезали. Вроде бы уже достаточно фактов, чтобы открыть следствие по целому букету статей, включая сюда и введение в опасность ребенка.