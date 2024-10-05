В Ивановском регионе прогнозируются ночные заморозки

Опубликовано оперативное предупреждение регионального ГУ МЧС. В области ожидаются заморозки и туман.Если синоптик Александр Шувалов прогнозирует в регионе понижение температуры на 6-8 градусов, то у регионального ГУ МЧС на этот счет прогноз еще более «зябкий».