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Ивановские новости

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В Ивановском регионе прогнозируются ночные заморозки

В Ивановском регионе прогнозируются ночные заморозки

Опубликовано оперативное предупреждение регионального ГУ МЧС. В области ожидаются заморозки и туман.Если синоптик Александр Шувалов прогнозирует в регионе понижение температуры на 6-8 градусов, то у регионального ГУ МЧС на этот счет прогноз еще более «зябкий».

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