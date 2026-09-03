В Театре на Юго-Западе стартует юбилейный сезон

Театр на Юго-Западе 10 сентября открывает свой 50-й, юбилейный сезон. Главная тема этого сезона — связь поколений, и стартовая программа выстроена вокруг истории театра, его нынешней труппы и будущих проектов, сообщает департамент культуры Москвы.
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