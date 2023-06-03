МОЯ СТРАНА

6 665 подписчиков

19FortyFive: новый союзник поможет России развалить НАТО изнутри

19FortyFive: новый союзник поможет России развалить НАТО изнутри

ПолитРоссия Президент США Джо Байден заискивает Турцию ради расширения НАТО. Однако глава Белого дома еще не понимает, что Анкара – это новый союзник России, который может стать причиной уничтожения Североатлантического альянса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх