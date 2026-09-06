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Россиянам могут разрешить поездки в Китай на личных автомобилях

Россиянам могут разрешить поездки в Китай на личных автомобилях

Минтранс России согласовывает с китайской стороной проект двустороннего соглашения о пересечении границы физлицами на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми мест через пять ключевых пунктов пропуска.

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