Фицо заявил, что рассматривал вариант приехать в Россию на автомобиле

Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за попыток некоторых стран Европы препятствовать его визиту в Москву рассматривал вариант приехать в Российскую Федерацию на автомобиле, в том числе через Белоруссию.
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