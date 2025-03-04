Титов объяснил заявления Трампа о БРИКС и долларе

Президента США Дональда Трампа волнует судьба доллара, а не сам БРИКС, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, 4 марта сообщает РИА Новости.