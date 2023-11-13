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В Новосибирске задержали подростков-скинхедов, подозреваемых в расправах над "непригодными"

В Новосибирске задержали подростков-скинхедов, подозреваемых в расправах над "непригодными"

Школьники возомнили себя чистильщиками и выкладывали видео с расправами в сеть.На территории Октябрьского района Новосибирска задержали группу подростков-скинхедов, которые могли покалечить одного и убить другого мужчину.

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