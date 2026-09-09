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Царьград

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Сервис «Где мои дети» выяснил время, проведённое детьми в соцсетях

Сервис «Где мои дети» выяснил время, проведённое детьми в соцсетях

Сервис «Где мои дети» проанализировал активность российских детей в соцсетях с 18 февраля по 17 августа 2026 года.

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