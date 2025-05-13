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"И эти тоже нас победили?", - Трамп заявил, что американцы победили во Второй мировой

"И эти тоже нас победили?", - Трамп заявил, что американцы победили во Второй мировой

Широко известна фраза фельдмаршала Кейтеля, который подписывая капитуляцию в Карлсхорсте и увидев среди Союзников французов саркастически воскликнул "Как, и вы тоже нас победили?!".

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Комментарии
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Лев Добрый
ЧИТАЕМ: &quot;И эти тоже нас победили?&quot; Кейтель сказал это про французов!😜👈🤪
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13 час.
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