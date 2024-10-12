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Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман покажут произвольные танцы

Гран-при среди юниоров 7-й этап Уси, Китай Танцы на льду  Произвольный танец Начало – 7:15 по московскому времени.

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