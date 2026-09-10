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Акции медедобывающих компаний США падают вслед за ценами на металл

Акции медедобывающих компаний США падают вслед за ценами на металл

Акции медедобывающих компаний, торгующихся на американских биржах, снизились на предторговой сессии в четверг после коррекции цен на медь.

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