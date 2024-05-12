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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт заявил, что продажи билетов на бой Конора и Чендлера превысили рекордные для UFC $20 млн

На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 56 Уайт заявил, что доходы от билетов на турнир UFC 303 уже превысили 20 млн долларов, что будет рекордом промоушена.

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