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Татар-информ

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Депутат ГД рассказал, из-за чего паспорт могут признать недействительным

Депутат ГД рассказал, из-за чего паспорт могут признать недействительным

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Самостоятельное внесение записей и отметок в российский паспорт может сделать его недействительным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Георгий Камнев.

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