У задержанного директора «Патриота» нашли дорогую недвижимость и машины

Московские квартиры и дорогостоящие автомобили обнаружены в собственности арестованного по делу о мошенничестве директора российского военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова, 5 августа сообщает МК.
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