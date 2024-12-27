ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Мандарины дрянь.....Объёмы поставок м...
  • Гарий Щерба
    В том то и дело , в  ПЕРВЫЕ  был  ПЕРЕХВАТ , СМЕХ  да и  ТОЛЬКО ...!!!! Ха ха ха , ещё и КИЧАТСА  этим , аж  ПЕРВЫМ П...Reuters: батарея ...
  • Гарий Щерба
    Всё  НАЦИСТСКИМ  ПОДОНКАМ НЕЙМЁТСЯ....!!!!В Киеве демонтиро...

Россиян предупредили о шпионском ПО в «новогодних открытках»

Россиян предупредили о шпионском ПО в «новогодних открытках»

ВТБ перед грядущими новогодними праздниками зафиксировал рост активности мошенников и раскрыл четыре наиболее распространенные «праздничные» схемы злоумышленников, в том числе с использованием «новогодних открыток» со шпионским программным обеспечением (ПО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх