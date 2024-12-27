Россиян предупредили о шпионском ПО в «новогодних открытках»

ВТБ перед грядущими новогодними праздниками зафиксировал рост активности мошенников и раскрыл четыре наиболее распространенные «праздничные» схемы злоумышленников, в том числе с использованием «новогодних открыток» со шпионским программным обеспечением (ПО).