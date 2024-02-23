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Великобритания решила ударить сразу по 70 танкерам, которые возят российскую нефть

Великобритания решила ударить сразу по 70 танкерам, которые возят российскую нефть

Вчера 10K прочитали К двухлетию начала СВО на Украине Великобритания ввела новые санкции к России и в первый раз решила масштабно атаковать нефтегазовый экспорт.

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Комментарии
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Россиянин
Джентельмены по честному не умеют играть. Если им не нравятся правила, они их меняют в ходе игры. И кто же тогда сядет за стол играть с ними? Постепенно, мир начал это понимать. Мир наконец то понял, что все беды на планете исходят от англосаксов. От их неуемной жадности. Стало быть, мир делает соответствующие выводы. А это значит, бумеранг вернется и шарахнет по самим англосаксам. Постепенно, мировой бизнес выведет свои капиталы из Англии. Мировой флот перестанет подписывать с англичанами страховки.
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16 час.
степан дунов
Интересно, а что это чмо думает остаться без ответа? Очень много кабелей под водой приходит в эту мерзскую  территорию суши. Всякие катаклизмы случаются .....
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13 час.
Виктор Галкин
Как были пиратами, ими остались.
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13 час.

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