Великобритания решила ударить сразу по 70 танкерам, которые возят российскую нефть

Россиянин

Джентельмены по честному не умеют играть. Если им не нравятся правила, они их меняют в ходе игры. И кто же тогда сядет за стол играть с ними? Постепенно, мир начал это понимать. Мир наконец то понял, что все беды на планете исходят от англосаксов. От их неуемной жадности. Стало быть, мир делает соответствующие выводы. А это значит, бумеранг вернется и шарахнет по самим англосаксам. Постепенно, мировой бизнес выведет свои капиталы из Англии. Мировой флот перестанет подписывать с англичанами страховки.