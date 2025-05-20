Евросоюз снимает санкции с Сирии

Главы МИД Евросоюза намерены во вторник, 20 мая, отменить экономические ограничения.фото: pixabay.com/ReisebloggerГлавы МИД Евросоюза намерены во вторник, 20 мая, отменить экономические санкции против Сирии, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
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