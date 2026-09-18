24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Одна ложка на ведро воды: как раньше мыли крашеные полы, чтобы не оставалось пленки и разводов

Одна ложка на ведро воды: как раньше мыли крашеные полы, чтобы не оставалось пленки и разводов

Крашеный пол после мытья порой выглядит хуже, чем до уборки. Мыло оставляет липкий серый налет, сода царапает поверхность и тоже оставляет мутные разводы, а не блеск.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым