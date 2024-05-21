Страховщики протаскивают идею ремонта по ОСАГО б/у запчастями

Минпромторг подготовил изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», касающийся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта автомобилей, выяснили «Известия».
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